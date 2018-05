Berlin. In Deutschland wurde am Dienstag der Befreiung vom Nationalsozialismus gedacht. »Wir dürfen nie vergessen, wohin eine Anschauung der Welt führen kann, die sich über andere Menschen erhebt, ganz gleich ob wegen ihrer Herkunft, ihrer Religion, ihrer sexuellen Orientierung oder weil sie mit einer Behinderung leben«, erklärte etwa Brandenburgs Landtagspräsidentin Britta Stark (SPD) bei der Gedenkstunde am Dienstag in Potsdam. Der Landtag hatte den 8. Mai vor drei Jahren zum offiziellen Gedenktag in Brandenburg gemacht. Mit Kranzniederlegungen, Kundgebungen und Zeitzeugengesprächen erinnerte auch Thüringen in vielen Orten an das Ende des Zweiten Weltkrieges. Der Tag der Befreiung ist in Thüringen seit 2015 gesetzlicher Feiertag.

Jan Korte, Parlamentarischer Geschäftsführer der Linksfraktion im Bundestag, forderte in der »Neuen Osnabrücker Zeitung« eine faire Würdigung der sowjetisch-russischen Opfer und Leistungen im Kampf gegen den Nationalsozialismus. Agenturen/nd Seite 4