Der Bayer ist einfach schlauer als der Rest der Welt. Das muss schon deshalb stimmen, weil es Horst Seehofer auch immer sagt. Aber Ähnliches scheint für den Baden-Württemberger zu gelten. Jedenfalls führen beide Bundesländer die Statistik für Patentanmeldungen an. Fast zwei Drittel aller 47 779 Patente des letzten Jahres gehen auf ihr Konto. Das sollte die Leute in Sachsen-Anhalt oder Mecklenburg-Vorpommern ins Grübeln bringen, die es zusammen auf gerade 29 Patentanmeldungen bringen. Grübeln, das wäre vielleicht so eine Idee. Aber nein, es kann nicht mit rechten Dingen zugehen, wenn Menschen als besonders schlau gelten, die Zeit für etwas zu essen halten, nur weil sie sie Brotzeit nennen. Was Bayern noch erfunden haben: Auf einem Fest im Oktober suchen jährlich sechs Millionen Menschen unter Einsatz von 60 000 Hekto-litern Bier eine typisch bayerische Nahtoderfahrung. Brot und Bier. Davon kann der Bayer irgendwie nicht genug kriegen. Und Not macht halt erfinderisch. uka