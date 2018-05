Bonn. Die Übernahme der Stromnetze der RWE-Tochter Innogy durch den Konkurrenten E.on ist für die Bundesnetzagentur kein Grund zur Besorgnis. Energienetze seien grundsätzlich staatlich reguliert, sagte der Präsident der Bundesnetzagentur, Jochen Homann, am Dienstag in Bonn. »Und alle werden gleich reguliert. Deshalb spielt es keine Rolle, wer der jeweilige Eigentümer des Netzes ist.« E.on hatte sich mit RWE auf eine Zerschlagung von Innogy geeinigt. Nach einem Tausch von Geschäftsfeldern soll das lukrative Netzgeschäft bei E.on landen, während die erneuerbaren Energien beider Konzerne unter dem Dach von RWE vereint werden sollen. dpa/nd

