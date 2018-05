Frankfurt am Main. Das Geschäft der deutschen Agrarchemiebranche mit Pflanzenschutzmitteln und Düngern entwickelt sich weiter schwach. Nach den Umsatzrückgängen der Vorjahre sei auch der Auftakt 2018 verhalten gewesen, berichtete der Industrieverband Agrar (IVA) am Dienstag in Frankfurt. »Auf den Märkten für Pflanzenschutzmitteln und Mineraldüngern ist keine grundlegende Trendwende in Sicht«, erklärte IVA-Präsident Helmut Schramm laut Mitteilung. Bereits 2017 war der Erlös der Pflanzenschutzindustrie laut IVA das dritte Jahr in Folge geschrumpft auf 1,38 Milliarden Euro. dpa/nd