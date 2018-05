Wegen der Veröffentlichung umstrittener Internetvideos hat die Senatsbildungsverwaltung einem Grundschullehrer fristlos und außerordentlich gekündigt. Das entsprechende Kündigungsschreiben sei dem Pädagogen Ende der Woche zugegangen, hieß es am Montag aus der Regierungsbehörde. Der Mann habe die gegen ihn erhobenen Vorwürfe in einer internen Anhörung nicht entkräften können. Der Lehrer betreibt einen Youtube-Kanal, in dem er sich selbst als »Volkslehrer« bezeichnet. Die Senatsbildungsverwaltung hatte den Lehrer im Januar vom Dienst freigestellt und Anzeige gegen ihn erstattet. Es bestand der Verdacht, der Lehrer habe in Teilen seiner Videos volksverhetzende Aussagen verbreitet. dpa/nd