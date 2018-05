Was soll das sein

Die anarchistische Bibliothek «kalabal!k» in Berlin-Kreuzberg. Foto: dpa/Paul Zinken

Die Berliner Polizei hat am Mittwochmorgen mit einem größeren Aufgebot eine Hausdurchsuchung in der Reichenberger Straße im Berliner Stadtteil Kreuzberg vorgenommen. Ziel war augenscheinlich die sogenannte anarchistische Bibliothek »kalasal!k«. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, handelte es sich um eine staatsanwaltschaftliche Durchsuchung durch das Landeskriminalamt. Details nannte er nicht. Die Staatsanwaltschaft wollte sich zunächst nicht äußern. Sprecher Martin Steltner kündigte aber für die Mittagszeit eine Erklärung an.

Auf Twitter schreibt die Punkband ZSK: » JETZT Razzia bei unseren Freunden im Hauspeojekt Reichenberger Straße in Berlin. Buchladen aufgebrochen, Hubschrauber über dem Haus. Großaufgebot vermummter Polizisten. Ätzend!«

★ZSK★

dpa/nd