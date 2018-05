Erfurt. Das Parteiausschlussverfahren gegen den Thüringer AfD-Landeschef Björn Höcke ist endgültig vom Tisch. Das Landesschiedsgericht der AfD Thüringen habe den 2017 gestellten Antrag des Bundesvorstandes als unbegründet abgewiesen, teilte die Partei am Mittwoch in Erfurt mit. Das Schiedsgericht komme zum Ergebnis, dass »eine Wesensverwandtschaft Höckes mit dem Nationalsozialismus« nicht festzustellen sei. Höcke habe nicht vorsätzlich gegen die Parteisatzung verstoßen.

