Nach Demonstration gegen CSU-Integrationsgesetz in München: Linkspartei und Gewerkschaft GEW fordern Aufklärung über Gewalt von Seiten der Polizei

Die CSU und Innenminister Joachim Herrmann (CSU) sehen hinter dem Protest eine gezielte Desinformationskampagne gegen das Gesetz. Ziel der Erneuerung der Befugnisse sei die Verteidigung der Sicherheit und Freiheit in Bayern. Zudem würden durch die Novelle die Bürgerrechte gestärkt und nicht geschwächt. dpa/nd

München. Mehr als 20000 Menschen haben in München gegen das geplante Polizeiaufgabengesetzes (PAG) demonstriert. Die Demonstranten befürchten Einschnitte in die Bürger- und Freiheitsrechte und zu viele neue Befugnisse für die bayerische Polizei. »Wir demonstrieren laut, aber friedlich«, sagte Simon Strohmenger vom Bündnis »noPAG - Nein! Zum neuen Polizeiaufgabengesetz«, dem zahlreiche Organisationen und Parteien angehören.

