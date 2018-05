Essen. Das Grundwasser in Deutschland weist im EU-Vergleich die zweithöchste Nitratbelastung auf. Zwischen 2012 und 2015 überschritten 28 Prozent der deutschen Grundwassermessstationen im Schnitt den Grenzwert von 50 Milligramm pro Liter Wasser. Das zeigt ein Bericht der EU-Kommission, der am Mittwoch öffentlich wurde. Nur auf Malta lag dieser Wert im selben Zeitraum höher, dort lagen 71 Prozent der Stationen über der 50-Milligramm-Grenze. Insgesamt verbesserte sich die Grundwasserqualität in den Mitgliedstaaten leicht. Im Vergleich zum vorigen Bericht sank die Zahl der belasteten Messstellen in der EU von 14,4 auf 13,2 Prozent. AFP/nd