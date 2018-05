Berlin. Verbraucher bekommen mehr Rechte bei der Durchsetzung ihrer Interessen gegenüber Unternehmen. Das Bundeskabinett beschloss am Mittwoch einen Gesetzentwurf zur Einführung einer Musterfeststellungsklage, mit der Betroffene vertreten durch Verbände gemeinsam gegen Firmen vorgehen können - etwa im Zuge des VW-Abgasskandals. Während sich die Regierungsparteien und auch Verbraucherschützer erfreut über den Beschluss zeigten, warnten Wirtschaftsvertreter vor Missbrauch. Mit der Musterfeststellungsklage sollen Verbraucher die Möglichkeit bekommen, vertreten durch Verbände gemeinsam vor Gericht gegen ein Unternehmen vorzugehen. Die Klagebefugnis der Verbände ist aber an hohe Hürden geknüpft. So müssen die Verbände laut Gesetzentwurf mindestens 350 Mitglieder oder zehn Mitgliedsverbände haben und seit vier Jahren bestehen. So soll verhindert werden, dass sie sich zum Zweck einer Klage spontan gründen. AFP/nd