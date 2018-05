Düsseldorf. Deutschland hat im vergangenen Jahr einem Medienbericht zufolge erneut mehr Visa-Anträge von Ausländern abgelehnt. Lag die Ablehnungsquote 2016 noch bei 6,7 Prozent, erhöhte sie sich im vergangenen Jahr auf 8,5 Prozent, schrieb die »Rheinische Post« unter Berufung aus einer Antwort des Auswärtigen Amtes auf eine Anfrage der Linksfraktion. 2015 hatte die Quote demnach noch bei 6,1 Prozent gelegen. epd/nd

92-jähriger Ex-Premier gewinnt in Malaysia die Parlamentswahlen

Carles Puigdemont wird am Freitag einen Kandidaten seines Vertrauens für die Wahl zum Regierungschef benennen

Pekings Premier Li Keqiang besucht in Tokio Ministerpräsident Abe

Mit dem Segen der USA begann Israel größte Offensive gegen iranische Ziele in Syrien

