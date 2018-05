Washington. Das Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un soll am 12. Juni in Singapur stattfinden. Dies teilte Trump am Donnerstag im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Bei dem historischen Gipfel soll es um das nordkoreanische Atom- und Raketenprogramm gehen. »Wir werden beide versuchen, dies zu einem sehr besonderen Moment für den Weltfrieden zu machen!« schrieb der US-Präsident.

US-Außenminister Mike Pompeo war erst wenige Stunden vor Trumps Ankündigung von einem Besuch bei Kim in Nordkorea zurückgekehrt. Dabei war es um die Gipfelvorbereitungen gegangen.

Außerdem erwirkte Pompeo die Freilassung von drei in dem Land zu langjährigen Haftstrafen verurteilten US-Bürgern. Der Außenminister brachte die drei Männer in seiner Maschine in die USA zurück. Trump begrüßte die Freilassung als »Geste des guten Willens«. Beim Empfang der drei Männer am Luftwaffenstützpunkt Andrews nahe Washington in der Nacht zum Donnerstag (Ortszeit) zeigte sich der US-Präsident optimistisch, dass sein Treffen mit Kim »von Erfolg« gekrönt sein werde. AFP/nd