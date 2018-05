Moskau. Deutschland und Russland wollen die Vierergespräche mit Frankreich und der Ukraine über den Krieg im Donbass wieder aufnehmen. Das kündigten die Außenminister Heiko Maas und Sergej Lawrow am Donnerstag bei einem Treffen in Moskau an. »Wir sind bereit, dieses Angebot zu prüfen«, sagte Lawrow auf einen entsprechenden Vorschlag von Maas. In der Ostukraine - dem Donbass - kämpfen seit 2014 prorussische Separatisten gegen Regierungstruppen. Berlin, Moskau, Paris und Kiew hatten 2015 einen Friedensplan ausgehandelt. Dessen Umsetzung steckt aber seit langem in einer Sackgasse. dpa/nd