Amnesty International: 500 Asylsuchende in zwei Camps in Ungarn festgehalten

Die Bundesregierung erklärte auf eine Anfrage der Linksfraktion, dass die libysche Küstenwache seit Sommer 2017 rund 30 000 Flüchtlinge auf See aufgenommen und nach Libyen gebracht hat. Laut Berlin sei bei den Besatzungen eine »deutliche Professionalisierung« zu beobachten. Der LINKEN-Abgeordnete Andrej Hunko wies diese Aussage als »blanken Zynismus« zurück. »Es handelt sich um eine Truppe von Piraten, die für die Europäische Union Türsteherdienste verrichtet.«

Aus Sicht der klagenden Migranten verstößt Italien mit seiner Unterstützung der libyschen Küstenwache gegen mehrere Artikel der Europäische Menschenrechtskonvention. Bei der Zusammenarbeit zwischen Rom, Brüssel und Tripolis gehe es darum, Flüchtlinge an einer Überfahrt nach Europa zu hindern. Diejenigen, die nach Libyen zurückgeführt werden, seien Folter, Sklaverei und Vergewaltigung ausgesetzt.

Flüchtlinge haben am Dienstag gemeinsam mit Hilfsorganisationen vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte Klage gegen Italien eingereicht. Rom sei durch seine Unterstützung der libyschen Küstenwache mitverantwortlich für ein Bootsunglück, bei dem im November 2017 20 Schutzsuchende ertrunken waren, so die Klageschrift. 17 Überlebende des Vorfalls werfen der libyschen Küstenwache vor, dass sie damals die Rettung von 130 Geflüchteten durch die Hilfsorganisation »Sea Watch« behindert habe. Die Libyer hätten während des Einsatzes auf die Schutzsuchenden eingeschlagen, Panik verbreitet, und versucht, sie zurück nach Libyen zu bringen.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Ko-Vorsitzende der Linkspartei traf Chef der Sozialdemokraten Jeremy Corbyn in London

Mit dem Vertragsbruch will Washington Teheran ebenso treffen wie die Konkurrenz in Europa

Antrag auf Fristverlängerung an Präsident Sergio Mattarella öffnet neue Chance auf Kabinettsbildung

Carles Puigdemont wird am Freitag einen Kandidaten seines Vertrauens für die Wahl zum Regierungschef benennen

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!