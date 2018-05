Das schmale Angebot der Bauarbeitgeber passt noch weniger in die Landschaft als manch neues Hochhaus. Foto: dpa/Peter Förster

Die derzeit stattfindenden Tarifverhandlungen in der Baubranche bewegen sich in einem hochpolitischen Umfeld. In vielen Städten und Ballungsräumen herrscht ein dramatischer Mangel an bezahlbarem Wohnraum. Die Politik hat darauf zwar reagiert und will den Wohnungsbau erheblich ankurbeln. Bis 2021 sollen 1,5 Millionen neue Wohnungen entstehen. Die Branche boomt, die Baupreise und somit auch die Gewinne der Unternehmen steigen seit Jahren. Doch bei denen, die diese Häuser bauen, kommt von diesem Aufschwung wenig an. Mehr noch: Angesichts explodierender Mieten im Bestand und bei Neubauten sind viele Bauarbeiter kaum noch in der Lage, angemessenen Wohnraum für sich und ihre Familien zu finanzieren. Das zeigt auch eine aktuelle, bislang unveröffentlichte Studie des Pestel-Instituts, die nd vorliegt. So können sich Baufacharbeiter mit einem monatlichen Bruttolohn von derzeit 3375 Euro (West) bzw. 3140 Euro (Ost) allenfalls Wohnungen mit einer...