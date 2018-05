Der Tod einer jungen Haushaltshilfe in Kuwait hat die Debatte um die Sicherheit philippinischer Arbeitsmigranten im Golfemirat neu entfacht. Foto: AFP

Zehn Millionen Filipinos, jeder zehnte Bürger, arbeiten im Ausland. Zwei Millionen davon in den Golfstaaten, nach amtlichen Angaben der zuständigen Behörden eine Viertelmillion allein in Kuwait, davon wiederum 165 000 Haushaltshilfen. Das kleine Emirat am Persischen Golf mag selten in den Schlagzeilen erscheinen. Gemessen am durchschnittlichen Pro-Kopf-Einkommen handelt es sich immerhin um das viertreichste Land der Erde, nur das unweit gelegene Katar bringt es in der Region auf noch höhere Werte. Der Wohlstand allerdings betrifft in erster Linie die einheimische Oberschicht. Wie es den vielen ausländischen Beschäftigten geht, die in deren Diensten stehen, den Reichtum ihrer Arbeitgeber direkt oder indirekt sichern und mehren, steht auf einem ganz anderen Blatt. Zwar sind die Verdienste im Vergleich zu den dürftigen Einkommen in der Heimat durchaus solide. Millionen Familien auf den Philippinen sind auf die Heimatüberweisungen ihrer An...