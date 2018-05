Mit hübschen Grafiken werben die Organisatoren für die Demonstration am Sonnabend in Berlin-Mitte. Foto: Grafik: Delia Keller

»Ich bin recht aufgeregt, was passieren wird«, gibt Delia Keller zu, »vieles ist Last Minute, aber ich spüre, es brodelt im Topf.« Für die 41jährige Künstlerin und Gestalterin in Berlin ist es die erste Demonstration, die sie organisiert. Zusammen mit sechs anderen Frauen hat sie den Unmut und die Frustration über die herrschende Familienpolitik nicht mehr ausgehalten. Am Samstag wollen sie auf einer Route vom Roten Rathaus zum Brandenburger Tor demonstrieren. »Wir wissen nicht, wie viele wir werden, aber der vielfältige Zuspruch macht Mut. Es hat sich eine Kraft entwickelt«.

Martina Krahl ist eine weitere der sieben Frauen. Sie engagiert sich ehrenamtlich im Verein Alleinerziehender Mütter und Väter (VAMV) in Berlin und hat die Demonstration angemeldet. »Am Anfang haben wir mit 300 Teilnehmern gerechnet, mittlerweile gehen wir von 1000 aus«, sagt sie. Krahl weiß, was es heißt, Kinder alleine groß zu ziehen. Viele Jahre hat sie nu...