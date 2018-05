Mit dem Vertragsbruch will Washington Teheran ebenso treffen wie die Konkurrenz in Europa

Washington. Der frühere US-Offizier Oliver North wird neuer Präsident der US-Waffenlobby National Rifle Association (NRA). Die Direktion des Verbandes ernannte den 74-Jährigen am Montag zum Nachfolger des ausscheidenden Pete Brownell, wie die NRA mitteilte. Geschäftsführer Wayne LaPierre rühmte North als »legendären Kämpfer für die amerikanische Freiheit«. North war eine der zentralen Figuren des Iran-Contra-Skandals der achtziger Jahre. AFP/nd Personalie Seite 4

92-jähriger Ex-Premier gewinnt in Malaysia die Parlamentswahlen

Carles Puigdemont wird am Freitag einen Kandidaten seines Vertrauens für die Wahl zum Regierungschef benennen

Pekings Premier Li Keqiang besucht in Tokio Ministerpräsident Abe

Mit dem Segen der USA begann Israel größte Offensive gegen iranische Ziele in Syrien

