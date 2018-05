Kabul. Bei mehreren Angriffen in Kabul sind am Mittwoch zehn Menschen getötet worden. Mindestens 23 weitere Menschen wurden verletzt, wie das afghanische Gesundheitsministerium am Donnerstag mitteilte. Die offenbar koordinierten Attacken, bei denen sich auch Selbstmordattentäter in die Luft sprengten, richteten sich unter anderem gegen zwei Polizeiwachen in der afghanischen Hauptstadt, wie ein Sprecher des Innenministeriums sagte. Zu den Anschlägen bekannten sich die radikalislamischen Taliban und die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS). AFP/nd