Rio de Janeiro. Der seit rund einem Monat inhaftierte brasilianische Ex-Präsident Luiz Inácio Lula da Silva muss vorerst im Gefängnis bleiben. Die Richter der Zweiten Kammer des Obersten Gerichtshofs lehnten mehrheitlich einen Antrag auf Haftentlassung ab, wie örtliche Medien am Mittwoch übereinstimmend berichteten. Wegen Korruption verbüßt Lula eine zwölfjährige Freiheitsstrafe. Trotz seiner Inhaftierung will er bei der Wahl im Oktober erneut für das höchste Staatsamt kandidieren. Noch stehen ihm weitere Berufungsinstanzen offen. dpa/nd

