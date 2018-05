Havanna. Die kolumbianische Guerillaorganisation Nationales Befreiungsheer (ELN) hofft vor den am Donnerstag in Havanna beginnenden Friedensverhandlungen mit Vertretern der Regierung auf einen Durchbruch. Der ELN-Chefunterhändler Pablo Beltrán sagte, er wünsche sich einen Waffenstillstand, der »weit besser« sei als der vorherige. Das sei »sehr wichtig«, selbst wenn es nicht das Ende des Konflikts bedeute. AFP/nd

92-jähriger Ex-Premier gewinnt in Malaysia die Parlamentswahlen

Carles Puigdemont wird am Freitag einen Kandidaten seines Vertrauens für die Wahl zum Regierungschef benennen

Pekings Premier Li Keqiang besucht in Tokio Ministerpräsident Abe

Mit dem Segen der USA begann Israel größte Offensive gegen iranische Ziele in Syrien

