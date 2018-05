Auf dem Landesparteitag am 1. und 2. Juni will er sich als einer von insgesamt vier stellvertretenden Vorsitzenden in den Parteivorstand wählen lassen. Über den Führungsstil in der Hauptstadt-SPD, die Polarisierung in seiner Partei, und warum er bei politischen Debatten lieber Kaffee statt Bier trinkt, sprach mit ihm »nd«-Redakteur Jérôme Lombard.