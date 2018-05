Schlafzimmermöbel aus dem Potsdamer Schloss Babelsberg, vergoldete Stühle aus dem Berliner Schloss Charlottenburg, Gemälde, Porzellan, Silber: Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten (SPSG) hat ein modernes Zentraldepot für ihre Kunstschätze bekommen. Am Mittwoch wurde das mehr als 5000 Quadratmeter große und rund zwölf Millionen Euro teure Gebäude in der Nähe des Potsdamer Hauptbahnhofs offiziell übergeben. Dort sollen künftig mehrere zehntausend Objekte unter modernsten Sicherheits- und Lagerstandards aufbewahrt werden. Bis zum November dieses Jahres sollen die Objekte, die derzeit nicht in Ausstellungen gezeigt werden, in das neue Depot in Potsdam einziehen, von insgesamt rund 30 000 Stücken ist die Rede.

Neben der Öffentlichkeit sollen auch Ameisen, Motten und andere Schädlinge ausgesperrt bleiben, damit die Objekte keinen Gefahren ausgesetzt werden. epd/nd