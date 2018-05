Was soll das sein

Oranienburg. An der Polizeifachhochschule Oranienburg (Oberhavel) sind am Mittwoch 398 angehende Polizisten vereidigt worden. »Damit bekennen sich die angehenden Polizistinnen und Polizisten zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland und verpflichten sich, ihre Aufgaben stets gewissenhaft zu erfüllen«, sagte Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD). Die 97 Frauen und 301 Männern hatten ihre Ausbildung beziehungsweise ihr Studium im April und Oktober 2017 begonnen. Die Ausbildung beträgt 30 Monate im mittleren Dienst und das Studium 36 Monate im gehobenen Dienst. Allerdings brechen in der Regel zwischen zwölf und 13 Prozent der angehenden Polizisten eines Jahrgangs ihre Ausbildung ab. dpa/nd