Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos, für Grüne), hat sich via Twitter deutlich gegen eine Verlängerung des Stadtautobahnrings A100 über den Treptower Park hinaus ausgesprochen. »Berlin braucht keinen 17. BA der A100«, twitterte sie am Mittwoch. Ihre Verwaltung präjudiziere diese mit den Bautätigkeiten für den 16. Bauabschnitt (BA) nicht. Derzeit wird eine 3,2 Kilometer messende Verlängerung von der Neuköllner Grenzallee bis nach Treptow gebaut. Mit geplanten Kosten von rund 500 Millionen Euro ist es der teuerste Autobahnabschnitt der Bundesrepublik. Für den umstrittenen Bau wurden auch zwei Wohnhäuser abgerissen. Laut Koalitionsvertrag ruhen in dieser Legislaturperiode die Planungen für den Folgeabschnitt, der über die Spree bis zur Storkower Straße in Prenzlauer Berg führen soll. »Wir sollten die begrenzten Flächen in Berlin dringend anders nutzen als für den 17. BA bspw. für Wohnungen«, twitterte Günther. nic