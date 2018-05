Berlin wird aus dem Vermögen der Parteien und Massenorganisationen der DDR rund 15 Millionen Euro bekommen. Das sind - entsprechend der Einwohnerzahl der Hauptstadt - etwas mehr als acht Prozent der insgesamt 185 Millionen Euro (PMO-Mittel), die an die Ost-Länder ausgezahlt werden sollen. Das geht aus einer Antwort der Finanzverwaltung auf eine Parlamentarische Anfrage der SPD-Fraktion hervor. Die Mittel dürfen für Wirtschaftsförderung, soziale und kulturelle Zwecke ausgegeben werden. dpa/nd

