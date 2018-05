Schwedt. Der Umwelt- und Agrarausschuss des Brandenburger Landtags hat am Mittwoch erstmals gemeinsam mit den entsprechenden Ausschüssen der polnischen Regionen Westpommern und Lebuser Land getagt. Zu dem Treffen in Schwedt (Uckermark) an der deutsch-polnischen Grenze kam auch Landtagspräsidentin Britta Stark. »Wir brauchen Europa und dazu gehört der Dialog. Nicht nur zwischen den Nationalstaaten, sondern vor allem auch zwischen den Regionen«, erklärte Stark bei der Eröffnung der Sitzung. »Es ist auch eine schöne Geste, dass das erste Zusammentreffen der Umwelt- und Agrarpolitiker im Rahmen der Europawoche im Nationalpark Unteres Odertal stattfindet.« Auf dem Programm der Sitzung stand unter anderem die Zusammenarbeit der Schutzgebiete an der Oder, das Leben mit Wildtieren wie Wölfen sowie die neue Agrarpolitik der EU nach dem Jahr 2020. dpa/nd