Münchehofe. Auf rund 1000 Quadratmetern hat sich am Mittwochnachmittag mitten in einem Wald bei Münchehofe (Dahme-Spreewald) der Waldboden entzündet. Wie die Regionalleitstelle Lausitz am Donnerstag mitteilte, sei die Feuerwehr fast drei Stunden im Löscheinsatz gewesen. Verletzte habe es nicht gegeben, auch seien keine Bäume in Brand geraten. Die Ursache war zunächst unklar. Bereits am Dienstag hatten an einer Landstraße bei Münchehofe 500 Quadratmeter Waldboden gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, habe sich dort offenbar im Erdreich lagernde alte Munition aus dem Zweiten Weltkrieg durch Sonneneinstrahlung entzündet. In den vergangenen Tagen galt vielerorts im Land hohe Waldbrandgefahr. Für Donnerstag wurden in elf von 14 Landkreisen die Gefahrenstufen wegen erwarteter Regenfälle wieder heruntergesetzt. dpa/nd