Eingang zur Justizvollzugsanstalt (JVA) Bielefeld-Senne in Bielefeld Foto: dpa/Friso Gentsch

Um Außenwirkung geht es bei diesem Neonazi-Aufmarsch wirklich nicht. Der Bielefelder Ortsteil Quelle ist ziemlich abgelegen. Die JVA Bielefeld-Senne, in der die notorische und verurteilte Holocaust-Leugnerin Ursula Haverbeck seit Montag inhaftiert ist, liegt noch weiter draußen. Und so ziehen die Neonazis über Feldwege und rufen ihre Parolen wie: »Freiheit für Haverbeck«.

Dabei hört, außer der Polizei, fast niemand die Rechten. Doch das ist den Teilnehmern, die aus ganz NRW, Baden-Württemberg und Niedersachsen gekommen sind, nicht wichtig. Es geht ihnen um ihre Selbstvergewisserung als die einzigen »aufrechten Deutschen«.

Der Aufmarsch bot durchaus kuriose Anblicke. Neben Neonazis mit Glatze und Bomberjacke marschierten Männer und Frauen im Faltenrock, die dem traditionalistischen völkischen Spektrum entstammen. Sie alle eint das Thema Holocaust-Leugnung. »Ursula Haverbeck hat in der extremen Rechten einen den Status einer Heldin. Als überzeugte Nationalsozialistin der sogenannten Erlebnisgeneration, die immer wieder offen den Holocaust leugnet, wird sie verehrt. Schon während der Strafprozesse gegen sie in den letzten Jahren reisten aus dem gesamten Bundesgebiet Unterstützer und Unterstützerinnen an«, sagt Frederic Clasmeier von der Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus in Ostwestfalen.

Haverbeck und andere Holocaust-Leugner sind wichtig für die Neonazi-Szene. Warum das so ist, weiß Clasmeier: »Die Relativierung oder Leugnung der Shoa, des systematischen NS-Massenmordes an den europäischen Jüdinnen und Juden ist ein zentraler Bestandteil extrem rechter Ideologie. Die Erinnerung an die NS-Verbrechen macht einen uneingeschränkt positiven Bezug auf die deutsche Geschichte gesellschaftlich unmöglich. Daher versucht die extreme Rechte seit 1945 den Nationalsozialismus von diesem ‘Makel’ zu befreien. Gleichzeitig dient die Leugnung des Holocausts, da diese strafrechtlich verfolgt wird, der extremen Rechten als Beweis für die Unterdrückung der Deutschen und der eigenen Inszenierung als Opfer.«

In Reden betonen Neonazis immer wieder, dass Haverbeck nur wegen ihrer »Meinung« eingesperrt worden sei. Ein aus Düsseldorf stammender Rechter drohte den »Herrschenden« an, dass man sie nach der Machtübernahme auch »noch auf dem Sterbebett« einsperren werde. Andere Redner wie Dieter Riefling, Thomas »Steiner« Wulff oder Schweizer Holocaust-Leugner Bernhard Schaub, gerierten sich in Reichsbürgermanier und sprachen davon, dass die Bundesrepublik »keine Verfassung« habe und dass der Holocaust eine von den Alliierten 1946 oktroyierte »Tatsache« sei. Sämtliche Redner schrammten nur haarscharf daran vorbei, selbst offen den Holocaust zu leugnen.

Gegen den neonazistischen Aufmarsch gingen mehrere hundert Menschen auf die Straße. Die meisten von ihnen konnten in Sicht- und Hörweite der Neonazis demonstrieren. Etwa 150 autonome Antifas wurden allerdings schon am Vormittag von der Polizei in einem Vorort festgehalten. Dabei wurden einzelne Nazi-Gegner festgenommen.