Truppen der SS schlagen in Warschau den vierwöchigen, verzweifelten Aufstand der im Ghetto eingeschlossenen Juden nieder. Auf jüdischer Seite starben während der Erhebung 60 000 Menschen. Das Ghetto wird von den deutschen Okkupanten danach dem Erdboden gleichgemacht, die übrigen Ghettobewohner in die Vernichtungslager deportiert. Der Warschauer Ghettoaufstand gehört zu dem rühmlichsten jüdischen Widerstandsaktionen (siehe »nd« v. 21.4.).

Der Württemberger Astronom Johannes Kepler ergänzt seine Lehre von der Bewegung der Himmelskörper um eine komplizierte Formel: Die Quadrate der Umlaufzeiten der Planeten um die Sonne verhalten sich so wie die dritten Potenzen der großen Halbachsen ihrer elliptischen Bahnen. Für den Naturphilosoph, Mathematiker, Optiker und Theologen sind Zahlenverhältnisse die Zeichensprache des »Weltschöpfers«. Zuletzt diente er General Wallenstein als astrologischer Berater.

