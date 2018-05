Magdeburg. In Sachsen-Anhalts Wäldern wird zunehmend Holz gestohlen. 2017 waren es im Landeswald rund 6500 Festmeter oder ein Prozent des Jahreseinschlags, wie das Umweltministerium auf Anfrage mitteilte. Dem Landesforstbetrieb sei dadurch ein Schaden von 300 000 bis 500 000 Euro entstanden. Seit vielen Jahren bewege sich die Zahl der Vorfälle zwischen 0,5 und zwei Prozent des Jahreseinschlags, die Tendenz sei jedoch leicht steigend. Den Grund für den vermehrten Diebstahl sieht das Ministerium vor allem im deutlichen Preisanstieg in allen Holzsortimenten. Das mache Diebstahl und anschließenden Weiterverkauf attraktiver. dpa/nd

