Was soll das sein

Prenzlau. Nachdem ein Angler am Donnerstagmorgen eine Leiche im Schilf des Unteruckersees nahe Prenzlau entdeckte, glaubt die Polizei, dass der Mann womöglich ertrunken ist. Dass der Tote einem Verbrechen zum Opfer fiel, sei nach den bisherigen Ermittlungen eher unwahrscheinlich, teilte die Polizei am Freitag mit. »Möglicherweise ist er im See ertrunken und vor wenigen Tagen ans Ufer gespült worden«, erklärte ein Polizeisprecher. Die Obduktion der Leiche sei für die nächsten Tage geplant. Die Polizei geht aufgrund der starken Verwesung des Leichnams davon aus, dass der Mann bereits seit mehreren Monaten tot ist. Aufgrund einer Vermisstenanzeige vermuten die Ermittler, dass der Tote aus dem Raum Prenzlau stammte. dpa/nd