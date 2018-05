Die Juristin Karin Klingen (SPD) soll nach Informationen der »Berliner Morgenpost« neue Präsidentin des Landesrechnungshofes werden. Aus Koalitionskreisen sei bestätigt worden, dass sie vom Auswahlgremium auf Platz 1 der Vorschlagsliste gesetzt wurde, heißt es in dem Bericht. Die Leitende Senatsrätin Klingen ist in der Senatskanzlei Chefin der Abteilung Zentrale Steuerung und vor allem zuständig für Regierungsplanung, Verwaltungsmodernisierung und E-Government. Der Leitungsposten am Landesrechnungshof ist vakant, weil die bisherige Präsidentin Marion Claßen-Beblo Ende April in den Ruhestand ging. Der Leiter oder die Leiterin des Rechnungshofes wird vom Abgeordnetenhaus auf Vorschlag des Senats gewählt. Der Senat will seinen Vorschlag noch im Mai beschließen. dpa/nd