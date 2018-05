Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Zum Internationalen Museumstag sind am Sonntag die Bürger in ganz Deutschland eingeladen, ihre Museen neu zu entdecken. Bei kostenlosem Eintritt bieten viele Häuser Sonderführungen, Vorträge, Workshops und Mitmach-Aktionen. Vielerorts gibt es auch einen Blick hinter die Kulissen der Museumsarbeit. Auf der Seite www.museumstag.de kann jeder gezielt nach Veranstaltungen in seiner Gegend suchen.

Der Museumstag wird jährlich im Mai vom Internationalen Museumsrat (ICOM) ausgerufen. Er soll auf die Bedeutung und Vielfalt der Museen aufmerksam machen. Dieses Jahr steht er unter dem Motto »Netzwerk Museum: Neue Wege, neue Besucher«. dpa/nd