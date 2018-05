Genf. Die Vereinten Nationen beklagen die anhaltende Einschüchterung von Journalisten nach dem Anschlag auf eine Investigativreporterin in Montenegro. Eine Sprecherin des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte sprach am Freitag in Genf von einem Klima der Angst in dem südosteuropäischen Land. Olivera Lakic war am Dienstag vor ihrem Haus in der Hauptstadt Podgorica beschossen und verletzt worden. Auf die Reporterin war bereits 2012 ein Attentat verübt worden. Montenegro ist mit knapp 650 000 Einwohnern ein Beitrittskandidat der Europäischen Union. epd/nd