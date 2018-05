Was soll das sein

Potsdam. Ein Großfeuer auf einem Recyclinghof in einem Potsdamer Industriegelände hat die Feuerwehr bis zum Samstagvormittag beschäftigt. Das Feuer sei am Freitagabend gegen 22.30 Uhr von einem Anwohner gemeldet worden, berichtete eine Sprecherin der Regionalleitstelle Nordwest. Auf dem Gelände hätten aus noch ungeklärter Ursache etwa 900 Kubikmeter Gartenabfälle gebrannt. Rund 30 Feuerwehrleute bekämpften das Feuer die ganze Nacht. Um die brennenden Haufen auseinanderzuziehen, wurde ein Radlader des Technischen Hilfswerks aus Berlin angefordert. Der Einsatz sei nach dem Ablöschen der letzten Glutnester erst gegen 11 Uhr beendet gewesen, berichtete die Sprecherin. Wegen des starken Qualms und der Geruchsbelästigung hatte die Feuerwehr die Anwohner per Twitter aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. dpa/nd