Blankenfelde. Acht Tannen sind einem Grillabend in Blankenfelde zum Opfer gefallen. Eine 51-jährige Frau habe am Freitag auf dem Grundstück ihres Wochenendhäuschens im Kreis Teltow-Fläming Holz in einer Feuertonne entzündet, berichtete die Polizei. Anschließend sei sie ins Haus gegangen. Als sie mit dem Grillgut zurück kam, standen bereits mehrere Tannen im Flammen. Das Feuer erfasste insgesamt acht Tannen, den Gartenzaun und ein Gartenhäuschen des Nachbarn, bevor die Feuerwehr den Brand löschte. Die Kriminalpolizei ermittelt gegen die Frau wegen fahrlässiger Brandstiftung. dpa/nd