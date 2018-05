Paris. Die französische Hauptstadt Paris ist erneut Schauplatz eines islamistischen Attentats geworden: Ein in Tschetschenien geborener Mann attackierte am Samstagabend fünf Passanten mit einem Messer und tötete einen von ihnen. Die Polizei erschoss den Täter. Präsident Emmanuel Macron sprach von einem »Terroristen«, die Pariser Anti-Terror-Staatsanwaltschaft übernahm die Ermittlungen. Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte die Tat für sich. Der Täter schlug kurz vor 21.00 Uhr in der Rue Monsigny nahe der Oper im Herzen von Paris zu. Der Angreifer habe bei seiner Tat »Allahu Akbar« gerufen, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Sie berief sich auf die Aussagen mehrerer Zeugen. AFP/nd