Mit einer Kranzniederlegung am Todestag des Komponisten Bedrich Smetana (1824-1884) ist am Samstag das traditionsreiche Klassikfestival »Prager Frühling« eingeläutet worden. Auf dem Programm des abendlichen Eröffnungskonzerts stand die symphonische Dichtung »Mein Vaterland« des Vertreters der böhmischen Romantik - diesmal in der Ausführung der Tschechischen Philharmonie unter dem Dirigenten Tomas Netopil. dpa