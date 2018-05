Kahla. An der Tür eines Dartclubs im thüringischen Kahla hat es in der Nacht zu Samstag eine Explosion gegeben - die Polizei schließt ein politisches Motiv nicht aus. Das Landeskriminalamt (LKA) ermittelt wegen des Verdachts der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion, hieß es am Samstag in einer Mitteilung. Verletzt wurde niemand. Aus Regierungskreisen hieß es, dass es sich bei dem Gegenstand um illegales Feuerwerk gehandelt haben könnte. In dem Dartclub befinden sich Clubräume, die in der Vergangenheit von der Burschenschaft Normannia genutzt worden, wie es in der Mitteilung weiter hieß. Die Burschenschaft Normannia wird vom Thüringer Verfassungsschutz beobachtet. Es gebe Anhaltspunkte, dass bei dieser Burschenschaft rechtsextremistische Bestrebungen vorliegen, heißt es in einer Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage vom Januar. Im gegenüberliegenden Haus sind unbegleitete Flüchtlinge untergebracht. Im April war es an dem Dartclub bereits zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen den Burschenschaftern und den jungen Geflüchteten gekommen. Sieben Männer sollen die Jugendlichen damals in deren Unterkunft gegenüber des Dartclubs verfolgt haben. Es gab mehrere Anzeigen wegen Körperverletzung. dpa/nd