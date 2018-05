Syrische Binnenflüchtlinge werden in den kurdischen Kanton gebracht / SDF nimmt Kampf gegen Terrormiliz IS wieder auf

Jan Korte über Epochenbrüche, Herausforderungen an die Linke und seine Gedanken beim Fliegenfischen

Berlin. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hat seine Kritik an der »Anti-Abschiebe-Industrie« verschärft. »Die Anti-Abschiebe-Industrie nutzt die Mittel des Rechtsstaates, um ihn durch eine bewusst herbeigeführte Überlastung von innen heraus zu bekämpfen. 2015 wurden unsere Grenzen überrannt, jetzt versuchen Abschiebe-Saboteure das Gleiche mit unseren Gerichten«, sagte Dobrindt »Bild am Sonntag«. epd/nd

Proteste in Kirkuk wegen angeblicher Wahlfälschung

Terrormiliz IS bekennt sich zu Selbstmordattacken auf drei Kirchen

Am Jahrestag der Staatsgründung verlegen die USA ihre Botschaft nach Jerusalem

