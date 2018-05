Immer wieder ärgern Sie sich, verehrte Leserinnen und Leser, über Feler in der Zeitung. Sehen Sie, schon wieder! Und wir ärgern uns auch. Äußerst beliebt sind übrigens Kommafehler nicht, wahr? Dagegen muss man dringend etwas unternehmen. Da wir den Erfinder der heimtückischen Kommaregeln nicht mehr zur Verantwortung ziehen können, bleibt uns nur die kleine, aber süße Rache, auf sämtliche Satzzeichen innerhalb von Sätzen ab sofort zu verzichten weil dadurch ein Komma oder ein Semikolon schon mal nicht an der falschen Stelle stehen können. Nur noch Zeichen am Satzende sonst nichts. Tja und was stört noch und ist genau genommen überflüssig? Richtig die Vokale. Vkl snd tws fr wtschwfg Pldrtschn d sch ncht f ds Wsntlch knzntrrn knnn. Wnn wr d Vkl wglssn psst rstns glch vl mhr Txt n d Ztg nd zwtns knn mn slch kmplzrtn Wrtr w Bndstgsvzprsdnt vl schnllr lsn nd vrsthn. Glchztg bstgn wr dmt n wtr Fhlrqull nmlch d Slbntrnnng. Wnn ds ncht spr st! wh