Das Berghain lebt auch von seinem Mythos: Nicht jeder darf rein, und wer drin ist, darf auf keinen Fall zu viel davon preisgeben, was in dem Technoclub passiert. Kameras sind verboten. Genauso restriktiv ist die Informationspolitik des Clubs. Zwar gibt es einen Beauftragten für Kommunikation, der antwortet auf eine schriftliche Anfrage auch freundlich, aber abweisend: »Danke für die Nachricht, allerdings kommentieren wir clubbezogene Fragen generell nicht.«

Worum es geht? Zwei schwedische Designer haben ein Spiel entwickelt, das sich allem Anschein nach mit der Türpolitik des Berghain beschäftigt. Auch ein Türsteher kommt darin vor, der große Ähnlichkeit mit Sven Marquardt hat. Marquardt ist der wahrscheinlich bekannteste Türsteher Deutschlands und wacht vor dem Berghain darüber, wer in den Club eingelassen wird und wer nicht. »Berghain ze Game« sollte das Spiel ursprünglich heißen, wurde später aber in »Bergnein« umbenannt.

Grund waren die Clubbetreiber. Nachdem im Oktober 2016 erste Medien über das Spiel berichtet hatten, wandten sich die Betreiber an den Spieleentwickler Alexander Kandiloros, so erzählt er. Auf seine Nachfrage, welches - juristische - Problem sie mit dem Spiel haben, sollen sie geantwortet haben, sie würden noch einmal auf ihn zurückkommen - was sie nicht taten. Kandiloros startete eine Crowdfunding-Kampagne für das Spiel. Kurz nach dem Start sollen die Clubbetreiber erwirkt haben, dass die Crowdfunding-Plattform die Spendensammlung stoppt.

»Wir haben all unser Geld verloren«, sagte Kandiloros dem »nd«. Das Spiel erschien trotzdem - unter dem neuen Namen »Bergnein«. Jetzt hat Kandiloros die Produktion jedoch eingestellt: Die Clubbetreiber haben gegen das Spiel geklagt sowie Beschwerde vor dem Europäischen Markenamt eingelegt. Und Marquardt hat vor einem schwedischen Gericht gegen Kandiloros geklagt, weil er sich im Bild des Türstehers im Spiel wiedererkannt haben will, ohne gefragt worden zu sein. Anfang Mai erhielt Kandiloros ein Schreiben vom Landgericht Hamburg, das per einstweiliger Verfügung den weiteren Vertrieb des Spiels verbietet.

Das Spiel besteht aus Gästekarten und Aktionskarten. Es gewinnt, wer die richtigen Gäste ins Berghain bringt. Dafür gibt es Punkte. Für Touristen - im Spiel tragen sie Fernsehturm-T-Shirts und halten eine Handykamera vor die Nase - gibt es zwei Punkte Abzug. Unbeliebt sind auch BWLer, Bänker und Poloshirtträger, Kiffer sowie Sonnenbrillenträger, die aussehen, als kämen sie gerade vom Strand. Je mehr Leder und Fetisch, desto höher die Punktezahl.

Designer Kandiloros nennt das Spiel eine »Satire«, die das Berghain nicht wertzuschätzen wisse. In einigen Medienberichten werden die Betreiber des Berghain »Spießer« genannt, weil sie einem kleinen Spieleentwickler mit Anwalt und Gericht den Spaß verderben. Das mag nicht ganz verkehrt sein. Aber was auch richtig ist: Nur wer seinen Mythos pflegt, bleibt auch einer.