Etwa 150 Menschen haben am Samstagsabend in Neukölln an einer Solidaritätsdemonstration für politische Gefangene teilgenommen. Ein Großaufgebot der Polizei begleitete die nicht angemeldete Demonstration, die am Herrfurthplatz startete. Die Polizisten kesselten dabei die Teilnehmer ein und verhinderten so einen längeren Marsch. Nach etwa eineinhalb Stunden löste sich die Demonstration friedlich auf. Der Protest stand in Zusammenhang mit Aktionstagen der linksautonomen Szene kurz vor einem Prozess um besetzte Räume in der Rigaer Straße 94. dpa/nd