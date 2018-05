Die Kosten für den Ausbau des Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB) in Berlin sind nochmals gestiegen und liegen nun bei rund 37,3 Millionen Euro. Die Summe sei bereits im Doppelhaushalt eingeplant, sagte Matthias Tang, Sprecher der Senatsverkehrsverwaltung, am Samstag.Zuletzt waren knapp 30 Millionen Euro für Sanierung und Umbau des Areals geplant, ursprünglich waren gut 14 Millionen Euro veranschlagt. Hintergrund für die Kostenexplosion sind zahlreiche Änderungen im Vergleich zu den ursprünglichen Plänen. Details erläuterte Verkehrsstaatssekretär Jens-Holger Kirchner (Grüne) jüngst im Hauptausschuss des Abgeordnetenhaus, hieß es. dpa/nd

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

LINKE kritisiert unzureichende Mittel für verarbeitendes Gewerbe in Lichtenberg

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!