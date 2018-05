Ein türkischer Panzer fährt durch eine Straße in Afrin.

Berlin. Der türkische Angriff und Einmarsch im nordsyrischen Afrin hat fast 140.000 Menschen zu Flüchtlingen gemacht. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag hervor, berichtet die Rheinischen Post (Montagsausgabe). Derzeit verhinderten verschiedene Konfliktparteien, dass die Geflüchteten zurück nach Afrin gelangen oder nach Aleppo weiterziehen könnten.

Vertreibungen und Entführungen in Afrin

Syrische Binnenflüchtlinge werden in den kurdischen Kanton gebracht / SDF nimmt Kampf gegen Terrormiliz IS wieder auf