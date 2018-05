Die beliebte US-Serie «Lethal Weapon» wird in der dritten Staffel mit dem Schauspieler Seann William Scott (41) fortgesetzt«. Dies gab der Sender FOX bekannt. Scott (»American Pie«) Scott springt für den kürzlich entlassenen Hauptdarsteller Clayne Crawford (40) ein, dessen Vertrag angeblich wegen Problemen am Set nicht verlängert worden war. Crawford hatte kürzlich eingeräumt, dass er Verwarnungen erhalten habe. Bei einem Vorfall am Set sei er wütend geworden, weil er die Drehbedingungen nicht für sicher genug gehalten habe, so der Schauspieler. dpa/nd