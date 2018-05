In »Der 90-Minuten-Krieg« beendet das ZDF den israelisch-palästinensischen Konflikt auf dem Fußballplatz

Vor 70 Jahren wurde der Staat Israel gegründet. Erster Ministerpräsident war David Ben-Gurion. Jahrzehntelang lag in den Archiven in Jerusalem ein Fernseh-Interview mit dem Staatsmann. Die ARD zeigt das 1968, fünf Jahre vor seinem Tod, geführte Gespräch erstmals im deutschen Fernsehen. Foto: NDR/David Marks

Das steinerne Archiv: Ein Text-Bild-Band über einen jüdischen Friedhof in Mähren

Mit großem musikalischem und szenischem Atem: Georg Friedrich Händels »Semele« an der Komischen Oper Berlin

Die Ladengalerie der »Jungen Welt« zeigt in einer Ausstellung die frühe Druckgrafik des Künstlers Arno Mohr

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!