Falk (Fritz Karl) ist ein melancholischer Dandy mit hypochondrischen Zügen. Um sein Restaurant zu retten, kehrt er in den Anwaltsberuf zurück. Die Mandanten, die er vertritt, sind alles andere als normal. In seinem ersten Fall soll er einen Ministerpräsidenten aus einer pikanten Lage manövrieren. Der Politiker trägt Dessous unter dem Anzug und wurde dabei fotografiert.

Das steinerne Archiv: Ein Text-Bild-Band über einen jüdischen Friedhof in Mähren

Mit großem musikalischem und szenischem Atem: Georg Friedrich Händels »Semele« an der Komischen Oper Berlin

Die Ladengalerie der »Jungen Welt« zeigt in einer Ausstellung die frühe Druckgrafik des Künstlers Arno Mohr

