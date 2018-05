Was soll das sein

Foto: Am Sonntag gab es auch in vielen anderen Thüringer Kulturstätten regen Besucherandrang: Zum 41. Internationalen Museumstag boten sie Sonderführungen, Filmvorführungen und Konzerte. dpa/nd Foto: dpa/Martin Schutt

Schwarzburg. Rund 3000 Besucher haben sich am ersten Wochenende der Neueröffnung das sanierte Zeughaus-Museum auf Schloss Schwarzburg in Thüringen angesehen. Vor allem das Gesamtbild aus Zeughaus und der darin ausgestellten Waffensammlung der Schwarzburger habe Eindruck bei den Besuchern hinterlassen, sagte der Pressesprecher des Landratsamts Saalfeld-Rudolstadt, Peter Lahann, am Sonntag.

Rund 80 Jahre hat es gedauert, bis die Waffensammlung wieder auf dem Stammsitz der Fürsten zusammengeführt wurde. Zu ihr gehören unter anderem Tausende Helme und Säbel. Die Sanierung des Zeughauses und der Neubau des von den Nazis abgerissenen Torhauses kosteten rund 5,3 Millionen Euro.

Am Sonntag gab es auch in vielen anderen Thüringer Kulturstätten regen Besucherandrang: Zum 41. Internationalen Museumstag boten sie Sonderführungen, Filmvorführungen und Konzerte. dpa/nd Foto: dpa/Martin Schutt